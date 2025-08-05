Российский военкор высказался о последствиях для Европы от снятия моратория на РСМД
После того как Россия сняла мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что снаряды ВС РФ смогут в течение 10 минут поразить любой крупный европейский город.
Он выделил несколько российских ракет, среди которых «Орешник», способный поражать обширные территории, «Искандер», дальность которого можно увеличить в два раза от текущих 500 км, и «Пионер», имеющая радиус действия до 5,5 км. Коц отметил, что если «Пионер» будет размещена в европейской части России, она сможет уничтожить любую базу НАТО или крупный город за считанные минуты.
Хотя он подчеркнул, что это лишь предположения, журналист добавил, что у России есть средства для ответных действий на действия Запада.
4 августа Министерство иностранных дел России объявило, что Москва больше не считает себя связанной самоограничениями на развертывание РСМД, так как условия для сохранения моратория больше не актуальны. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал это решение, заявив, что снятие моратория является ответом на «антироссийскую политику стран НАТО» и призвал Запад ожидать дальнейших шагов со стороны России.
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