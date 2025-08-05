Российский военкор высказался о последствиях для Европы от снятия моратория на РСМД

05 августа 2025, 16:42

Коц: российские ракеты могут уничтожить любой европейский город за 10 минут

Фото: istockphoto/vadimrysev

После того как Россия сняла мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале заявил, что снаряды ВС РФ смогут в течение 10 минут поразить любой крупный европейский город.