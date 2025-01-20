Казань подверглась массированной атаке дронов ВСУ: что известно, последствия, разрушения, жертвы, видео

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Утром 20 января украинская сторона атаковала Республику Татарстан. Серия взрывов раздалась в Казани. Целями беспилотников ВСУ стали промышленные предприятия. Подробности атаки приводит «Радио 1».
Атака на Казань
Первые взрывы в Казани раздались около примерно в 04:30. Местные жители сообщили о беспилотнике самолетного типа, который пролетел в Авиастроительном районе, после чего в небе прогремел мощный взрыв. После стало известно о не менее четырех взрывах над городом, писал Shot. Предполагалась работа систем противовоздушной обороны.
Около 06:00 о вспышках в небе сообщили жители Аракчино и Кировского, Московского, Ново-Савиновского районов.
Всего было зафиксировано несколько волн украинской атаки.
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Цели атак ВСУ в Казани
Предполагается, что утром 20 января ВСУ пытались атаковать казанские заводы. Основными целями стали авиационный и вертолетный заводы, которые расположены в Авиастроительном и Кировском районах Казани. Все дроны удалось сбить. Кроме того, по некоторым данным, целью еще одной атаки стали резервуары с топливом аэродрома «Борисоглебское».
Предварительно, после отработки ПВО обломки дрона врезались в пустой бак Казанского авиационного завода имени Горбунова. Сотрудников эвакуировали в бомбоубежище, пострадавших нет.
«Сегодня утром была совершена попытка атаки вражеских беспилотников на промышленные предприятия республики. Был принят комплекс мер по защите. В результате все БПЛА обезврежены», — говорится в сообщении пресс-службы главы Татарстана.
Отмечается, что в результате вражеской атаки никто не пострадал, также нет разрушений на земле.
СМИ пишут, что ВСУ для ударов по Казани использовали беспилотники «Лютый».
Обломки дрона рухнули во двор многоквартирного дома
В пресс-службе Кировского и Московского районов Казани сообщили, что в результате атаки ВСУ один из обломков сбитого дрона рухнул рядом с домом на улице Можайского, задев обшивку балкона на пятом этаже дома. Жителей эвакуировали.
Позже в мэрии Казани сообщили, что спецслужбы проверили объект и установили, что угрозы жизни и здоровья граждан нет. Сама упавшая деталь оказалась не взрывоопасной. В результате жители дома смогли вернуться в свои квартиры.
Данные Минобороны
По данным российского Минобороны, минувшей ночью в небе над Республикой Татарстан был сбит один украинский дрон. Еще два сбили утром.
«С 06:00 до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Татарстан», — отчиталось российское оборонное ведомство.
Это уже третья массированная атака ВСУ на Казань за последнее время. Первая была 21 декабря 2024 года, потом — 14 января текущего.
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Элина Позднякова