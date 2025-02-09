Российский военный 4 дня уничтожал солдат ВСУ, оставаясь незамеченным в тылу

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Командир взвода штурмового подразделения сержант Василий Мастюгин на протяжении четырех ней оставался незамеченным в тылу ВСУ и уничтожал вражеских солдат. Об этом сообщает ТАСС.
По словам командира штурмового отряда 132-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й армии из состава группировки войск «Центр» подполковника Ивана Шульги, российский военный оказался примерно на 500 метров в тылу украинских позиций. Там он пробыл четыре дня, где точным огнем ликвидировал врага с помощью корректировок командования. При этом украинские бойцы не могли разобрать того, от куда по ним идет огонь. Ликвидация врага происходила при освобождении Дзержинска в ДНР.
Шульга уточнил, что данная ситуация случилась после приказа выдвинуться на участок, где ей нужно было закрепиться. Изначально солдаты были под присмотром, но потом начала работать украинская РЭБ. Группа продолжила движение и сигнал был восстановлен.
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Иван Мусатов