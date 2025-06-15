Российский военный помог уничтожить диверсантов ВСУ

15 июня 2025, 07:21

Младший сержант ВС России Ужнев помог уничтожить диверсантов ВСУ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Младший сержант ВС РФ Сергей Ужнев в зоне проведения СВО помог обнаружить и ликвидировать группу диверсантов ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.