Российский военный помог уничтожить диверсантов ВСУ
Младший сержант ВС РФ Сергей Ужнев в зоне проведения СВО помог обнаружить и ликвидировать группу диверсантов ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.
Российский военный при помощи дрона обнаружил приближающуюся диверсионно-разведывательную группу противника, вооруженную стрелковым оружием и гранатометами. Вскоре Ужнев решил подпустить украинских диверсантов на эффективную дистанцию поражения.
В ходе боя младший сержант ВС России умело руководил своими подчиненными, благодаря чему враг понес значительные потери и отступил.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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