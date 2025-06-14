Во Франции раскрыли причину поддержки Макроном киевского режима
Политик Филиппо: Макрон поддерживает Украину, потому что хочет править дольше
Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает Украину, так как не желает покидать свой пост. Об этом в соцсети X объявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он вспомнил о словах лидера Франции о том, что Париж поддержит Израиль и уже активно помогает Киеву.
«Макрон действительно хочет втянуть нас в тотальную войну: он думает только о 2027 годе!», — подчеркнул Филиппо, намекая на выборы в президенты республики.
Со слов французского политика, военный климат весьма хорошо подходит для применения 16-й статьи Конституции республики, которая дает возможность отложить выборы и продлить полномочия действующего президента. Стремление задержаться на посту лидера Франции Филиппо назвал причиной поддержки Макроном Украины.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что запретит подростками пользоваться соцсетями, если такой запрет не введет ЕС.