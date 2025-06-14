14 июня 2025, 17:11

Политик Филиппо: Макрон поддерживает Украину, потому что хочет править дольше

Эммануэль Макрон (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает Украину, так как не желает покидать свой пост. Об этом в соцсети X объявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.





Он вспомнил о словах лидера Франции о том, что Париж поддержит Израиль и уже активно помогает Киеву.





«Макрон действительно хочет втянуть нас в тотальную войну: он думает только о 2027 годе!», — подчеркнул Филиппо, намекая на выборы в президенты республики.