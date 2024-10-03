Тело колумбийского наёмника ВСУ Фино вернули его семье без органов

Фото: iStock/e-crow
Тело колумбийского наемника Майкла Рамиреса Фино, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины, было возвращено его семье без внутренних органов. Об этом информирует газета «Аргументы и Факты».
Фино погиб в конце августа во время боевых действий под городом Суджа в Курской области. На днях его тело было доставлено в Боготу, столицу Колумбии, где его родные обнаружили отсутствие некоторых внутренних органов.
По словам матери Фино, ей удалось связаться с Интернациональным легионом Украины, где ей сообщили, что ее сын подписал контракт, который подразумевает возможность донорства. Женщине сказали, что согласно этому контракту, наемник «полностью принадлежит Украине».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Появилось видео «дороги смерти» из подбитой техники ВСУ на курском фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Рогов назвал заявление Зеленского о ракете прикрытием поставок западного оружия
Житель Курской области ползком спасся от обстрела боевиков ВСУ
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
По словам матери Фино, ей удалось связаться с Интернациональным легионом Украины, где ей сообщили, что ее сын подписал контракт, который подразумевает возможность донорства. Женщине сказали, что согласно этому контракту, наемник «полностью принадлежит Украине».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Появилось видео «дороги смерти» из подбитой техники ВСУ на курском фронте. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Рогов назвал заявление Зеленского о ракете прикрытием поставок западного оружия
Житель Курской области ползком спасся от обстрела боевиков ВСУ
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Дарья Осипова