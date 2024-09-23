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Российские военные нейтрализовали элитного ирландского бойца, воевавшего в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает The Irish Times со ссылкой на источники.
Наемник погиб в четверг, 19 сентября. Подробности о месте и обстоятельствах его смерти на данный момент неизвестны. Ирландскому солдату было около 20 лет, он служил в рейнджерском крыле Сил обороны и имел большой боевой опытнав Украине. По данным издания, ранее он был тяжело ранен в бою, но в начале этого года вернулся в свою часть.
Ранее российская армия атаковала пункт дислокации в зоне провдения СВО, где находились иностранные наемники. Удар осуществлялся силами оперативно-тактической авиации и беспилотных летательных аппаратов, а штурм – ракетными подразделениями и артиллерией группировок российской армии.
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Александр Климов