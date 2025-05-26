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Российский военный рассказал о ликвидации наемницы-снайперши

Снайперша в составе группы наемников была ликвидирована в Дзержинске
Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В начале марта в Дзержинске (ранее Торецк) в Донецкой Народной Республике была уничтожена группа иностранных наемников, среди которых находилась женщина-снайпер. Об этом сообщил штурмовик 51-й армии Южного военного округа в беседе с РИА новости.
По его словам, при штурме пятиэтажного здания, где находились наемники, российские войска столкнулись с активным огнем со стороны противника. Для нейтрализации угрозы было принято решение использовать противотанковые мины. Один из бойцов, известный под позывным «Восток», успешно провел несколько операций по установке мин, что в итоге привело к разрушению здания и уничтожению наемников.

После операции были обнаружены женские вещи и снайперские патроны калибра НАТО, что подтвердило присутствие женщины-снайпера в группе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Турции рассказали, когда могут отменить санкции против России
Сельви: санкции против России могут отменить при урегулировании на Украине
26 мая 2025, 08:01

Фото: iStock/naumoid

По мнению Абдулькадира Сельви, колумниста проправительственной турецкой газеты Hürriyet, санкции против России могут быть отменены в случае достижения мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Сельви отметил, что текущая конъюнктура международных отношений изменилась, это открывает новые возможности для дипломатического разрешения ситуации.

Он также упомянул о санкциях CAATSA, введенных ранее президентом США Дональдом Трампом против Турции, подчеркивая, что с тех пор отношения между Турцией и США значительно улучшились.

«Если будет достигнуто российско-украинское соглашение, это может стать основанием для отмены санкций против России», — отметил колумнист.

Сельви выразил надежду на положительное развитие событий и возможность восстановления нормальных отношений между странами.

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Каждое слово Зеленского создает проблемы Украине – Трамп
26 мая 2025, 07:32

Фото: iStock/lucky-photographer

В недавнем посте на платформе Truth Social президент США Дональд Трамп вновь выразил мнение о ситуации на Украине и роли Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.
Трамп не оставил без внимания стиль общения бывшего украинского лидера, заявив, что его слова «приводят к проблемам».

По мнению Трампа, Владимир Зеленский «не оказывает своей стране услугу», когда говорит так, как он это делает. Лидер США подчеркнул, что высказывания Зеленского вызывают у него недовольство.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «не самым легким в общении» человеком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Ивановской области на хозпостройку упали обломки сбитого БПЛА
В Кинешме в промзоне упали сбитого обломки БПЛА, повреждена хозпостройка
26 мая 2025, 05:46

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Кинешме (Ивановская область) обломки беспилотника упали в промзоне, повредив хозяйственную постройку. Об этом сообщило правительство региона со ссылкой на данные областного оперативного штаба, передает РИА Новости.
На месте происшествия работают спецслужбы. Предварительно, пострадавших нет.

Режим повышенной опасности в связи с угрозой БПЛА в Ивановской области продолжает действовать.

«Ивановская область: в Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. (...) Повреждена хозпостройка для хранения упаковки», — уточняется в Telegram-канале правительства региона.
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#оперативный штаб
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В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга ввели временные ограничения
26 мая 2025, 04:44

Фото: iStock/AlxeyPnferov

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Грабцево (Калуга) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения действуют до дальнейших распоряжений.

Также утром 26 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России.

Ранее «Радио 1» передавало, что россияне получат четырехдневные выходные с 12 по 15 июня из-за переноса праздничного дня с 8 марта. Решение связано с тем, что в этом году Международный женский день совпал с субботой.

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Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву
26 мая 2025, 04:36

Фото: iStock/sommersby

Два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков оперативно работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

В ночь с 25 на 26 мая жители Тульской области сообщили о серии взрывов в небе, связанных с попыткой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также жители Елабуги (Татарстан) говорили о мощных взрывах в небе и активной работе систем ПВО.

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