В начале марта в Дзержинске (ранее Торецк) в Донецкой Народной Республике была уничтожена группа иностранных наемников, среди которых находилась женщина-снайпер. Об этом сообщил штурмовик 51-й армии Южного военного округа в беседе с РИА новости.