Фото: iStock/Dmytro Sheremeta
В начале марта в Дзержинске (ранее Торецк) в Донецкой Народной Республике была уничтожена группа иностранных наемников, среди которых находилась женщина-снайпер. Об этом сообщил штурмовик 51-й армии Южного военного округа в беседе с РИА новости.
По его словам, при штурме пятиэтажного здания, где находились наемники, российские войска столкнулись с активным огнем со стороны противника. Для нейтрализации угрозы было принято решение использовать противотанковые мины. Один из бойцов, известный под позывным «Восток», успешно провел несколько операций по установке мин, что в итоге привело к разрушению здания и уничтожению наемников.
После операции были обнаружены женские вещи и снайперские патроны калибра НАТО, что подтвердило присутствие женщины-снайпера в группе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Каждое слово Зеленского создает проблемы Украине – Трамп
В Ивановской области на хозпостройку упали обломки сбитого БПЛА
Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву
После операции были обнаружены женские вещи и снайперские патроны калибра НАТО, что подтвердило присутствие женщины-снайпера в группе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Каждое слово Зеленского создает проблемы Украине – Трамп
В Ивановской области на хозпостройку упали обломки сбитого БПЛА
Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву
Дарья Осипова