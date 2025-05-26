В Ивановской области на хозпостройку упали обломки сбитого БПЛА

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В Кинешме (Ивановская область) обломки беспилотника упали в промзоне, повредив хозяйственную постройку. Об этом сообщило правительство региона со ссылкой на данные областного оперативного штаба, передает РИА Новости.
На месте происшествия работают спецслужбы. Предварительно, пострадавших нет.
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«Ивановская область: в Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. (...) Повреждена хозпостройка для хранения упаковки», — уточняется в Telegram-канале правительства региона.Читайте также:
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Мария Моисеева