Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву

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Два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков оперативно работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.
В ночь с 25 на 26 мая жители Тульской области сообщили о серии взрывов в небе, связанных с попыткой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также жители Елабуги (Татарстан) говорили о мощных взрывах в небе и активной работе систем ПВО.
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В ночь с 25 на 26 мая жители Тульской области сообщили о серии взрывов в небе, связанных с попыткой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также жители Елабуги (Татарстан) говорили о мощных взрывах в небе и активной работе систем ПВО.
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Мария Моисеева