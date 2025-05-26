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Каждое слово Зеленского создает проблемы Украине – Трамп

Фото: iStock/lucky-photographer

Фото: iStock/lucky-photographer

В недавнем посте на платформе Truth Social президент США Дональд Трамп вновь выразил мнение о ситуации на Украине и роли Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.
Трамп не оставил без внимания стиль общения бывшего украинского лидера, заявив, что его слова «приводят к проблемам».

По мнению Трампа, Владимир Зеленский «не оказывает своей стране услугу», когда говорит так, как он это делает. Лидер США подчеркнул, что высказывания Зеленского вызывают у него недовольство.

Ранее американский президент Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «не самым легким в общении» человеком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#россия
#президент
В Ивановской области на хозпостройку упали обломки сбитого БПЛА
В Кинешме в промзоне упали сбитого обломки БПЛА, повреждена хозпостройка
26 мая 2025, 05:46

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Кинешме (Ивановская область) обломки беспилотника упали в промзоне, повредив хозяйственную постройку. Об этом сообщило правительство региона со ссылкой на данные областного оперативного штаба, передает РИА Новости.
На месте происшествия работают спецслужбы. Предварительно, пострадавших нет.

Режим повышенной опасности в связи с угрозой БПЛА в Ивановской области продолжает действовать.

«Ивановская область: в Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. (...) Повреждена хозпостройка для хранения упаковки», — уточняется в Telegram-канале правительства региона.
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В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга ввели временные ограничения
26 мая 2025, 04:44

Фото: iStock/AlxeyPnferov

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Грабцево (Калуга) введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения действуют до дальнейших распоряжений.

Также утром 26 мая мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что еще два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России.

Ранее «Радио 1» передавало, что россияне получат четырехдневные выходные с 12 по 15 июня из-за переноса праздничного дня с 8 марта. Решение связано с тем, что в этом году Международный женский день совпал с субботой.

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Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву
26 мая 2025, 04:36

Фото: iStock/sommersby

Два беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы, были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
На месте падения обломков оперативно работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

В ночь с 25 на 26 мая жители Тульской области сообщили о серии взрывов в небе, связанных с попыткой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также жители Елабуги (Татарстан) говорили о мощных взрывах в небе и активной работе систем ПВО.

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#сергей собянин
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#пво
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Симоньян объяснила личное переживание за здоровье Трампа
Симоньян: многие переживают за жизнь Трампа из-за проводимой им политики для США
26 мая 2025, 03:45

Маргарита Симоньян (Фото: Telegram @margaritasimonyan)

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян выразила опасения за жизнь и здоровье президента США Дональда Трампа из-за его политики для страны. Об этом она рассказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
По мнению Симоньян, действия Трампа, включая отказ подписывать санкции против России, идут вразрез с традиционной линией американских властей.

«Все эти годы американские президенты делают одно и тоже — картинка меняется, а план прежний. На самом деле не американские президенты управляют политикой США. И все должно было быть, как намечено глубинным государством. И Трамп вдруг их (серьезные санкции против РФ) не подписывает», — говорила в эфире Симоньян.
Она провела параллель с судьбой Джона Кеннеди, который также пытался проводить независимую политику и с пониманием относился к русским. И был убит.

Симоньян отметила, что даже союзники президента США, такие как Илон Маск, отстраняются от противостояния с системой, сосредотачиваясь на бизнесе.

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Дроны ВСУ попытались атаковать российский регион, жители доложили о взрывах
SHOT: беспилотники ВСУ атакуют Тульскую область, в небе над прогремели взрывы
26 мая 2025, 02:09

Фото: iStock/dzika_mrowka

Жители Тульской области сообщили о серии взрывов в ночном небе, связанных с попыткой атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом информирует Telegram-канал Shot.
По данным источника, около полуночи на окраинах Тулы прогремело более десяти взрывов, после чего в некоторых районах города возникли перебои с электроэнергией.

Сообщения о звуках беспилотников и взрывах также поступили из Алексина и Новомосковска.

Ранее сообщалось, что еще один беспилотник ВСУ, направлявшийся в сторону Москвы, был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО).

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