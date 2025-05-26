Каждое слово Зеленского создает проблемы Украине – Трамп

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В недавнем посте на платформе Truth Social президент США Дональд Трамп вновь выразил мнение о ситуации на Украине и роли Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости.
Трамп не оставил без внимания стиль общения бывшего украинского лидера, заявив, что его слова «приводят к проблемам».
По мнению Трампа, Владимир Зеленский «не оказывает своей стране услугу», когда говорит так, как он это делает. Лидер США подчеркнул, что высказывания Зеленского вызывают у него недовольство.
Ранее американский президент Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «не самым легким в общении» человеком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По мнению Трампа, Владимир Зеленский «не оказывает своей стране услугу», когда говорит так, как он это делает. Лидер США подчеркнул, что высказывания Зеленского вызывают у него недовольство.
Ранее американский президент Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «не самым легким в общении» человеком. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова