Спецназовцы «Ахмата» рассказали, как обороняли Курдюмовку и спали в противогазах

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Спецназовцы «Ахмата» Сафон и Щербак почти 90 дней были отрезаны от своих в населенном пункте Курдюмовка, Донецкой народной республики. Как пишет RT, еду военным доставляли при помощи дронов, а чтобы бойцы смогли выйти, вырыли «трубу» под землей протяженностью свыше трех километров.
«Это всё закалило, мы прошли огонь и воду, и только в положительную сторону на нас это должно повлиять», — прокомментировал Щербак.Бойцам пришлось надевать противогазы для сна, поскольку боевики ВСУ пользовались боеприпасами с газом.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Как отмечали эксперты, ВСУ не брезгуют химоружием.
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