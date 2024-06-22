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Российский военнослужащий случайно попал в тыл к Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Харьковом во время выполнения боевого задания и вернулся с трофеем, сообщил военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo.
Боец должен был снабжать линию фронта, но переворот поворот и ушел на территорию, контролируемую украинской армией. Поняв, что произошло, он обнаружил позицию противника, а также, захватив украинский флаг, вернулся на свое место.
Военный корреспондент охарактеризовал ситуацию как «гусарскую» и посоветовал ему лучше изучить курс действий и распоряжение существующей украинской армии.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявилл, что бойцы ВСУ сдаются в районе Красногоровки с пропускной способностью около одной роты в месяц.
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Военный корреспондент охарактеризовал ситуацию как «гусарскую» и посоветовал ему лучше изучить курс действий и распоряжение существующей украинской армии.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявилл, что бойцы ВСУ сдаются в районе Красногоровки с пропускной способностью около одной роты в месяц.
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Александр Климов