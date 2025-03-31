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Напавшие на Курскую область украинские боевики к приезду иностранных журналистов убирали с улиц поселков тела убитых мирных жителей. Об этом сообщили РИА Новости эвакуированные жительницы курского села Казачья Локня.
Эвакуированная жительница Ольга рассказала, что первые подразделения украинской армии, которые вторглись в Курскую область, были жестоки и никого не щадили. По ее словам, тела 12 убитых людей лежали на улице полтора месяца.
Мать Ольги Александра сообщила, что боевики ВСУ не давали даже закапывать трупы. Местные опасались, что начнется эпидемия, заключила она.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
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Мать Ольги Александра сообщила, что боевики ВСУ не давали даже закапывать трупы. Местные опасались, что начнется эпидемия, заключила она.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.
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Екатерина Коршунова