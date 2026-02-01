Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Белгородчину
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз атаковали Белгородскую область, ранения получил местный житель. Об этом в Телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Удар пришелся по грузовому автомобилю в населенном пункте Червона Дибровка Шебекинского округа. Произошёл взрыв при контакте FPV-дрона с транспортным средством. В результате водитель получил баротравму и множественные осколочные ранения лица. Мужчину в экстренном порядке госпитализировали в ближайшую больницу. Сам грузовик уничтожило огнем.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о сбитых беспилотниках в течение дня над регионами России.
