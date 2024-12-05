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Российский военный три часа сдерживал контратаку ВСУ пулеметным огнем

Минобороны: ефрейтор Скуридин три часа сдерживал контратаку ВСУ пулеметным огнем
Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Ефрейтор Андрей Скуридин пулеметным огнем три часа сдерживал контратаку ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что Скуридин оборудовал огневую точку после того, как группа украинских боевиков предприняла попытку удержать занятый опорный пункт и обошла российскую штурмовую группу с фланга.

За три часа сдерживания натиска ВСУ враг понес большие потери и отступил вглубь обороны. В результате чего штурмовики ВС РФ овладели опорным пунктом.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ТАСС: ВС России перерезали боевикам ВСУ единственную ведущую из Курахово дорогу
05 декабря 2024, 10:12

Фото: istockphoto/zim286

Российские войска перерезали украинским боевикам трассу Курахово — Запорожье, по которой те могли покинуть город. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков.
«Оборона противника к северу от Курахова продавлена, трасса Курахово - Запорожье фактически перерезана», — сказал собеседник агентства.
В силовых структурах добавили, что у ВСУ почти нет шансов покинуть город.

Ранее стало известно, что украинская сторона планирует заявить о том, что готова к миру. Об этом написали обозреватели The Wall Street Journal.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Российский лидер предлагал Киеву урегулировать конфликт летом этого года, но на той стороне отказались.

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Российский военный три часа сдерживал контратаку ВСУ пулеметным огнем
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Украина готовится сделать важное заявление
WSJ: Украина планирует заявить о своей готовности к миру
05 декабря 2024, 09:46

Фото: iStock/3dmitry

Украина планирует официально заявить о своей готовности к мирным переговорам и заключению соглашения с Россией. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.
«Киев готов заявить о своей готовности к миру. Но это должен быть устойчивый мир», — говорится в статье.
При этом конкретные сроки не указаны.

По данным издания, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак приехал в Вашингтон, чтобы найти контакт с командой избранного президента США Дональда Трампа. На встрече с украинскими чиновниками присутствовали избранный вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс, будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и Кит Келлог, которого Трамп планирует назначить спецпосланником по Украине.

Накануне стало известно, что высокопоставленные украинские чиновники, включая Ермака, министра обороны Рустема Умерова и министра экономики Юлию Свидеренко, проведут переговоры с новой командой Трампа.

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Страны G7 завершили работы по передаче Украине российских активов
Блинкен: страны G7 скоро передадут Украине 50 млрд долларов российских активов
05 декабря 2024, 09:22

Фото: iStock/rarrarorro

Страны «Большой семерки» (G7) завершили работы по передаче Украине 50 млрд долларов из замороженных российских средств. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, средства начнут поступать в ближайшее время. Блинкен отметил, что Соединенные Штаты ключевым образом сконцентрируются на нескольких важных элементах — финансах, ресурсах и обеспечении экономики и обороны Украины.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, в октябре стало известно, что заём Киеву в объеме почти 50 млрд долларов будет полностью выплачен с декабря этого года по 31 декабря 2027 года.

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#сша
#украина
#россия
#активы
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Атака на Грозный, уничтожение ВСУ в Судже, форсирование Днепра, бои в Курской области: последние новости СВО
05 декабря 2024, 09:22

Фото: istockphoto/MikeMareen

ВС РФ продолжают наращивать давление на Покровском направлении. Кроме того, тактических успехов российским войскам удалось достичь на Красноармейском, Купянском и Запорожском участках фронта. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


Российские войска нанесли удар по группе ВСУ в районе Черкасского Поречного. Кроме того, ВС РФ атаковали формирования четырех механизированных, одной тяжелой механизированной, одной танковой и трех десантно-штурмовых бригад, а также две бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово, Правда и Свердликово.

Авиаподразделения и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Куриловки, Нижнего Клина, Новой Сорочины, Суджи и Черкасского Поречного, а также в Басовке, Беловодах, Веселовке, Водолагах, Журавке и Мирополье в Сумской области. Экипаж Су-34 осуществил удар по скоплению личного состава и бронетехники ВСУ в приграничной зоне области.

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Кадыров подтвердил атаку беспилотника ВСУ на Грозный


Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале подтвердил, что дрон ВСУ в среду атаковал центр Грозного и задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.

«Куда угодно дроном ударяют <...> Сегодня в центре города ударили дроном. Разрушили крышу полка <...> Пострадали мирные люди», — сказал он.

Донецкое направление


Ситуация на Кураховском направлении для ВСУ становится всё более критической. Трасса Курахово – Запорожье находится под огневым контролем российских войск, что затрудняет ротацию и доставку боеприпасов. Посёлок Сухие Ялы перешёл под контроль России, а Старые Терны, имеющие стратегическое значение для украинских сил, были потеряны.

Покровское направление


На Покровском направлении российские войска освободили населённый пункт Жёлтое и продолжают наступление к Даченскому. Южнее посёлка Шевченко российские силы продолжают атаки вдоль железной дороги.

Кураховское направление


На Кураховском направлении отмечаются успехи российских войск в районе Романовки. В самом Курахово расширяется зона контроля российских подразделений, и с юга они атакуют Сухие Ялы, уже заняв часть населённого пункта. Положение противника в ряде сел фактически приводит к оперативному окружению, и отход украинских сил маловероятен, так как командование ВСУ запрещает своим подразделениям покидать позиции, несмотря на очевидную бессмысленность сопротивления.


Херсонское направление


На Херсонском направлении ситуация на правом берегу Днепра продолжает накаляться. Сообщается о том, что ВСУ накапливают силы в районе Антоновки. Одновременно украинская сторона заявляет о сосредоточении до 300 российских лодок для возможного форсирования реки.

Артиллерийские обстрелы с правого берега Днепра не прекращаются: за сутки противник 40 раз атаковал населённые пункты на левом берегу. В Алешках под огнём погибли трое мирных жителей, ещё семеро получили ранения. В Новой Каховке повреждён многоквартирный дом — шесть квартир разрушены, один из жителей госпитализирован с тяжёлыми травмами.

На Кинбурнской косе наблюдается укрепление российских позиций. Этот стратегически важный участок остаётся в центре внимания обеих сторон.

Фото: istockphoto/Jakub Laichter

Запорожское направление


На Запорожском направлении ВСУ активно укрепляют свои позиции в районе Орехова, к северу от Нестерянки. Оперативные данные подтверждают переброску дополнительных сил и активное использование дронов со стороны противника. Здесь преобладает контрбатарейная борьба, при этом российские войска активно применяют средства дальнего поражения. На земле значительных изменений позиций пока не зафиксировано.

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Красноармейское направление


ВС РФ продолжают развивать наступление, добиваясь успехов на нескольких участках. Обходным маневром они перерезали стратегически важную дорогу, ведущую в Красноармейск, обойдя населённый пункт Новопустынка. Это позволило другим штурмовым группам зайти на окраины самого населённого пункта и укрепиться на новых позициях, усиливая контроль над территорией.

В районе Желтого продвижение происходило вдоль железнодорожных путей, расположенных восточнее, что остаётся важным для обеспечения транспортной логистики и усложнения действий противника.


Купянское направление


На Купянском направлении идут особенно ожесточённые бои за плацдармы у Двуречной на западном берегу реки Оскол. По поступающим данным, ситуация складывается не в пользу российских подразделений. Противник предпринимает смелые попытки атак, включая использование бронемашин, хотя подтверждений успешного продвижения пока нет.

Южнее Купянска российские силы демонстрируют более успешные действия: со стороны Загрызово зафиксировано продвижение на юг местами до 400 метров. В районе Лозовой также отмечено локальное улучшение позиций.

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#курская область
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ВСУ минируют пути отхода с позиций на передовой, чтобы сократить дезертирство
Марочко: ВСУ минируют свои же территории для сокращения дезертирства
05 декабря 2024, 09:12

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

На Сватовско-Кременском участке ВСУ минируют пути отхода с позиций на передовой, чтобы военные не могли отступать без приказа. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он рассказал, что из-за наступления ВС РФ в районе Новолюбовки пятеро украинских боевиков самовольно покинули позиции.

«Украинские дезертиры попытались скрыться в ближайшей лесополосе, но подорвались на собственном минном заграждении. Выжить никому не удалось. В районе Ямполовки при аналогичной ситуации в результате подрыва самоликвидировался один украинский боевик, двое — получили ранения», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Таким образом, он сделал вывод, что украинское командование отдало приказ заминировать тыловые районы передовых подразделений, чтобы не дать возможность украинским военным отступать без приказа и бежать с занимаемых позиций.

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Песков: Россия готова приветствовать посреднические усилия по Украине
05 декабря 2024, 08:37

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия будет приветствовать любые посреднические усилия для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Мы готовы приветствовать все посреднические усилия», — сказал Песков.

Накануне стало известно, что высокопоставленные украинские чиновники, включая главу офиса президента (ОП) Владимира Зеленского Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умерова и министра экономики Юлию Свидеренко, проведут переговоры с новой командой избранного президента США Дональда Трампа.

Предполагается, что основной темой встречи станет обсуждение будущей политики администрации Трампа в отношении Украины.

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#лавров
#переговоры
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МИД РФ заявил о готовности России рассмотреть предложения Трампа по Украине
Рябков: Россия готова рассмотреть предложения Трампа по Украине, но есть условие
05 декабря 2024, 08:32

Фото: iStock/sb2010

Россия готова рассмотреть предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта, но при этом не намерена поступаться своими основными национальными интересами. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью CNN.
По его словам, Москва внимательно изучит идеи, если они будут предложены, однако не сделает это в ущерб своей официальной позиции. Министр подчеркнул, что до сегодняшнего дня в России не получали ничего напрямую от республиканского политика или его команды, а только слышали публичные заявления отдельных членов его окружения.

Ранее сообщалось, что одна из первых версий плана посланника избранного президента США Дональда Трампа, Кита Келлога, стала доступна. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#трамп
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Начальники генштабов ВС РФ и США провели телефонный разговор
NYT: Герасимов обсудил с Брауном конфликт на Украине
05 декабря 2024, 08:26

Валерий Герасимов (Фото: kremlin.ru)

27 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил по телефону конфликт на Украине с председателем Комитета начальников штабов ВС США Чарльзом Брауном. Об этом пишет газета New York Times.
Пресс-секретарь Брауна Джей Ди Дорси рассказал, что стороны по телефону обсудили украинский конфликт и другие вопросы, которые касаются глобальной и региональной безопасности.

По данным издания, Герасимов заявил Брауну, что запуск новейшей российской ракеты «Орешник» был запланирован еще до того, как президент США Джо Байден разрешил Украине бить американскими дальнобойными ракетами по территории России.

Российская сторона официально факт данного разговора не подтверждала.

21 ноября Россия впервые применила своё новое оружие — гиперзвуковую ракету средней дальности «Орешник». Первое применение этой ракеты было экспериментальным запуском с полигона «Капустин Яр» по заводу «Южмаш» в городе Днепропетровске.

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Слова Блинкена о мобилизации на Украине вызвали гнев на Западе
Журналист Боуз выразил негодование из-за слов Блинкена о мобилизации на Украине
05 декабря 2024, 08:12

Энтони Блинкен (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена о необходимости снизить мобилизационный возраст до 18 лет на Украине вызывает разочарование и гнев. Об этом на своей странице в социальной сети X написал ирландский журналист Чей Боуз.
По мнению журналиста, «морально отвратительный Блинкен» призвал предводителя киевского режима мобилизовать граждан Украины за Североатлантический альянс (НАТО). Боуз задался вопросом, сколько еще украинцев должны погибнуть за интересы Соединенных Штатов.

Ранее издание Washington Post проинформировало, что в США растет разочарование в отношении властей Украины, которые не желают снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет.

Напомним, в мае этого года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за пределы страны, распоряжаться деньгами, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы.

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