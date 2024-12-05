Российский военный три часа сдерживал контратаку ВСУ пулеметным огнем

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Ефрейтор Андрей Скуридин пулеметным огнем три часа сдерживал контратаку ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что Скуридин оборудовал огневую точку после того, как группа украинских боевиков предприняла попытку удержать занятый опорный пункт и обошла российскую штурмовую группу с фланга.
За три часа сдерживания натиска ВСУ враг понес большие потери и отступил вглубь обороны. В результате чего штурмовики ВС РФ овладели опорным пунктом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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За три часа сдерживания натиска ВСУ враг понес большие потери и отступил вглубь обороны. В результате чего штурмовики ВС РФ овладели опорным пунктом.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова