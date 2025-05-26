Российский военный, вернувшийся из украинского плена, рассказал о потере 37 килограммов

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Один из российских военнослужащих, недавно вернувшийся из украинского плена, поделился шокирующими подробностями своего пребывания. Он рассказал, что за время задержания потерял 37 килограммов и теперь выглядит «как собака». Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Звезда».
«Смотри, я худой. Как собака стал. Потерял 37 килограммов. Ты меня представляешь такого? А то еще не узнаешь», — сказал он своей жене по телефону.
Эти слова подчеркивают тяжелые условия, с которыми столкнулись многие военные ВС РФ во время пленения.
В воскресенье завершился масштабный обмен пленными, в рамках которого в Россию вернулись 303 военных. Согласно российско-украинским договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле, с 23 по 25 мая стороны провели обмен по формуле 1000 на 1000 человек.
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Дарья Осипова