Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российский военный, вернувшийся из украинского плена, рассказал о потере 37 килограммов

Российский военный, вернувшийся из украинского плена, рассказал о потере 37 килограммов

Российский боец потерял 37 килограммов в украинском плену
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

Один из российских военнослужащих, недавно вернувшийся из украинского плена, поделился шокирующими подробностями своего пребывания. Он рассказал, что за время задержания потерял 37 килограммов и теперь выглядит «как собака». Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Звезда».
«Смотри, я худой. Как собака стал. Потерял 37 килограммов. Ты меня представляешь такого? А то еще не узнаешь», — сказал он своей жене по телефону.

Эти слова подчеркивают тяжелые условия, с которыми столкнулись многие военные ВС РФ во время пленения.

В воскресенье завершился масштабный обмен пленными, в рамках которого в Россию вернулись 303 военных. Согласно российско-украинским договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле, с 23 по 25 мая стороны провели обмен по формуле 1000 на 1000 человек.

Читайте также:

Польша подняла авиацию в небо из-за активности России

Силы ПВО России сбили 96 украинских беспилотников за ночь

Российский военный рассказал о ликвидации наемницы-снайперши
#собака
#военные
#небо
#польша
#вс рф
#пво
Отступление ВСУ под Часов Яром, освобождение села Романовка и бои под Покровском: последние новости СВО на 26 мая
26 мая 2025, 10:24

Фото: iStock/ MOHD FADZILLAH SULAIMAN

ВС РФ наносят удары по позициям ВСУ, расширяя зону своего контроля и оказывая давление на украинские войска. Среди главных успехов — освобождение населённых пунктов, блокирование украинских войск и усиление ключевых позиций. О том, как складывается ситуация в приграничных российских регионах и населённых пунктах фронтовой зоны, читайте в материале «Радио 1».

Ночная атака БПЛА


По информации Министерства обороны Российской Федерации, силами противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожено 96 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России.

По данным ведомства, в Брянской области был уничтожен 31 БПЛА, в Белгородской — 16, в Курской — 11, а в Тульской — девять. Также были зафиксированы случаи уничтожения восьми беспилотников в Орловской области, шести — в Московской, пяти — в Калужской, четырёх — в Ивановской, двух — в Рязанской и Владимирской, а также по одному БПЛА в Ярославской области и Республике Татарстан.

Курская и Белгородская области


За минувшие сутки ВСУ дважды предпринимали попытки выдвижения к российской границе в направлении Рыжевка — Тёткино и посёлка Новый Путь. В обоих случаях российские военные оперативно сработали, открыв огонь на поражение, в результате чего большая часть оккупантов уничтожена, остальные сбежали вглубь украинской территории.

Кроме того, ВС РФ, преодолевая упорное сопротивление противника и уничтожая резервы, переброшенные ВСУ, активно продвигаются в районе сёл Беловоды и Юнаковка. За прошедшие сутки штурмовые группы РФ зачистили 7 домовладений в Волчанске, а также продвинулись на 90 метров в лесных массивах на направлении села Волчанские Хутора.

Под Белгородом ж/д состав наехал на взрывное устройство под рельсами
Под Белгородом ж/д состав наехал на взрывное устройство под рельсами

Торецкое направление


В районе Новой Полтавки ВС РФ продолжают наступление в направлении Шевченко Первого. Также идут активные боевые действия в направлении Попова Яра и Яблоновки с юго-западной стороны. В ходе работы была зачищена территория Зари. В настоящее время продолжаются бои за контроль над Игнатовкой и Старой Николаевкой.

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об освобождении населённого пункта Романовка. В то же время севернее этого населённого пункта продолжаются активные действия войск, направленные на ликвидацию «выступа» между Романовкой и Леонидовкой. К востоку от Торецка ВС РФ закрепились на новых позициях на западном берегу канала Северский Донец — Донбасс в окрестностях Озаряновки.

Угледарское направление


ВС РФ осуществляют манёвры по окружению населённых пунктов Новополь и Зелёное Поле, охватывая их с северной и южной стороны. В результате успешной операции по зачистке дороги к северу от Отрадного российским военным удалось продвинуться в направлении сёл Комар и Зелёный Кут, которые находятся рядом с рекой Волчьей.

Часовоярское направление


По информации с передовой, на южном участке Часовоярского направления ВСУ начали отступление к югу от освобождённых Ступочек в направлении села Предтечино, которое является стратегически важным пунктом на пути к Константиновке. ВС РФ, базируясь в Ступочках, готовятся к нанесению удара в тыл подразделениям ВСУ, обороняющим Константиновку с южного направления.

Покровское направление


На юге Покровского направления продолжаются активные боевые действия, особенно в окрестностях Орехово, к западу от Котляровки и на подходах к Муравке. В районе Новониколаевки украинские войска провели ответное наступление, которое вылилось в ожесточённые бои.

Российские военные закрепились на востоке Новосергеевки, в то время как запад населённого пункта всё ещё находится под контролем противника. БПЛА ВС РФ осуществляют постоянный контроль логистических маршрутов украинских войск, что существенно ограничивает их возможности для манёвров.

Читайте также:

Российский военный, вернувшийся из украинского плена, рассказал о потере 37 килограммов

Польша подняла авиацию в небо из-за активности России

В Ленинградской области подожгли склад с гумпомощью для военных в зоне СВО и детей
#всу
#вс рф
#украина
#спецоперация
#статьи
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польша подняла авиацию в небо из-за активности России
В Польше ночью подняли в небо авиацию из-за якобы активности России на Украине
26 мая 2025, 09:27

Фото: iStock/Jozsef Soos

Оперативное командование родов польских вооруженных сил сообщило о поднятии авиации Польши и стран-союзников в небо над республикой в ответ на предполагаемую активность России на территории Украины. Это решение было принято уже вторую ночь подряд. Об этом пишет РИА Новости.
В публикации командования в соцсети X уточняется, что в связи с «активной операцией РФ на территории Украины» была активирована военная авиация, и оперативный командующий отдал приказ привести в действие все имеющиеся силы и средства.

Спустя три часа после поднятия в воздух самолеты вернулись на аэродромы. При этом в командовании подчеркнули, что «никаких нарушений польского воздушного пространства зафиксировано не было».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ожидаются очень трудные дни из за неконструктивной позиции России на переговорах по Украине в Стамбуле. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Силы ПВО России сбили 96 украинских беспилотников за ночь

Российский военный рассказал о ликвидации наемницы-снайперши

В Турции рассказали, когда могут отменить санкции против России
#санкции
#самолёты
#соцсети
#авиация
#воздух
#министр
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Силы ПВО России сбили 96 украинских беспилотников за ночь
26 мая 2025, 09:09

Фото: iStock/e-crow

В ночь с 25 на 26 мая российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 96 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.
По данным ведомства, наиболее активно БПЛА были сбиты над Брянской областью, где зафиксирован 31 перехваченный аппарат.

В других регионах ситуация следующая: 16 БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, 11 — над Курской областью, 9 — над Тульской областью, 8 — над Орловской областью, 6 — над Московским регионом, 5 — над Калужской областью, 4 — над Ивановской областью, 2 — над Рязанской и Владимирской областями, а также по одному БПЛА было сбито над Ярославской областью и Республикой Татарстан.

Кроме того, в период с 10:00 мск 25 мая до 08:00 мск 26 мая общая цифра сбитых БПЛА составила 148 единиц. Министерство обороны продолжает следить за ситуацией и информировать общественность о ходе событий.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Читайте также:

Российский военный рассказал о ликвидации наемницы-снайперши

В Турции рассказали, когда могут отменить санкции против России

Каждое слово Зеленского создает проблемы Украине – Трамп
#санкции
#военные
#бпла
#аппарат
#ущерб
#татарстан
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский военный рассказал о ликвидации наемницы-снайперши
Снайперша в составе группы наемников была ликвидирована в Дзержинске
26 мая 2025, 08:43

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В начале марта в Дзержинске (ранее Торецк) в Донецкой Народной Республике была уничтожена группа иностранных наемников, среди которых находилась женщина-снайпер. Об этом сообщил штурмовик 51-й армии Южного военного округа в беседе с РИА новости.
По его словам, при штурме пятиэтажного здания, где находились наемники, российские войска столкнулись с активным огнем со стороны противника. Для нейтрализации угрозы было принято решение использовать противотанковые мины. Один из бойцов, известный под позывным «Восток», успешно провел несколько операций по установке мин, что в итоге привело к разрушению здания и уничтожению наемников.

После операции были обнаружены женские вещи и снайперские патроны калибра НАТО, что подтвердило присутствие женщины-снайпера в группе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Каждое слово Зеленского создает проблемы Украине – Трамп

В Ивановской области на хозпостройку упали обломки сбитого БПЛА

Силы ПВО Минобороны сбили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву
#вещи
#женщины
#нато
#сво
#всу
#минобороны
#наемники
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Турции рассказали, когда могут отменить санкции против России
Сельви: санкции против России могут отменить при урегулировании на Украине
26 мая 2025, 08:01

Фото: iStock/naumoid

По мнению Абдулькадира Сельви, колумниста проправительственной турецкой газеты Hürriyet, санкции против России могут быть отменены в случае достижения мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Сельви отметил, что текущая конъюнктура международных отношений изменилась, это открывает новые возможности для дипломатического разрешения ситуации.

Он также упомянул о санкциях CAATSA, введенных ранее президентом США Дональдом Трампом против Турции, подчеркивая, что с тех пор отношения между Турцией и США значительно улучшились.

«Если будет достигнуто российско-украинское соглашение, это может стать основанием для отмены санкций против России», — отметил колумнист.

Сельви выразил надежду на положительное развитие событий и возможность восстановления нормальных отношений между странами.

Читайте также:

Эрдоган схватил Макрона за пальцы и не хотел отпускать

Эрдоган оценил результаты переговоров России и Украины в Стамбуле

Путин сообщил о планах провести завтра разговор с Эрдоганом
#сша
#соглашение
#отношения
#развитие
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате