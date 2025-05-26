Российский военный, вернувшийся из украинского плена, рассказал о потере 37 килограммов

Один из российских военнослужащих, недавно вернувшийся из украинского плена, поделился шокирующими подробностями своего пребывания. Он рассказал, что за время задержания потерял 37 килограммов и теперь выглядит «как собака». Своим мнением он поделился в эфире телеканала «Звезда».