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Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд назвала Харьков российским городом в интервью для ABC News.
Рассуждая о специальной военной операции на Украине, Нуланд заявила, что ВС РФ эскалируют конфликт «атаками на второй российский город Харьков, который не находится на линии фронта».
По мнению Нуланд, Вашингтон должен разрешить Киеву атаковать российские базы, с которых запускаются ракеты по украинским территориям или осуществляют поставки для Вооружённых сил России.
Ранее киевский политолог Константин Бондаренко заявил, что в офисе президента Владимира Зеленского происходит паника на фоне успешного наступления российской армии в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По мнению Нуланд, Вашингтон должен разрешить Киеву атаковать российские базы, с которых запускаются ракеты по украинским территориям или осуществляют поставки для Вооружённых сил России.
Ранее киевский политолог Константин Бондаренко заявил, что в офисе президента Владимира Зеленского происходит паника на фоне успешного наступления российской армии в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева