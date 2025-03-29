Гладков: украинский дрон атаковал город Строитель в Белгородской области

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Украинский беспилотник атаковал город Строитель в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Беспилотником ВСУ атакован город Строитель. Предварительно, пострадавших нет», — пишет Гладков в своем telegram-канале.
Атака дрона привела к возгоранию двухэтажного офисного здания, которое сейчас не работает. Пожарные расчеты уже ликвидировали очаг возгорания.
Ранее украинские боевики напали на четыре района Белгородской области. Атака была совершена с помощью беспилотников.
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