В Госдуме заявили, что специалисты западных спецслужб обучают бойцов ВСУ

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Представители западных спецслужб обучали и до сих пор обучают украинских военных, это не новости. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Советники были с самого начала, еще до начала спецоперации, которые тренировали, которые передавали технику. Это все было, и это есть. Это никакие для нас не новости», — цитирует «Лента.ру» Чепу.
Однако он подчеркнул, что в настоящее время еще нет информации о непосредственном участии западных военных частей в боевых действиях в зоне спецоперации.
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