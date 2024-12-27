Фото: istockphoto/fortton
В условиях ограниченной видимости младший сержант Роман Майоров проявил исключительную храбрость и профессионализм, предотвратив действия диверсионной группы ВСУ. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.
В сумерках Майоров заметил движение противника и оперативно доложил командиру о сложившейся ситуации. Приняв решение организовать засаду, он скрытно переместился на выгодную позицию, обеспечив место для стрельбы на пути следования украинских военных. Используя особенности местности для укрытия, младший сержант подготовил эффективную ловушку.
Когда диверсионная группа оказалась в секторе ведения огня, она попыталась оказать сопротивление, однако не смогла противостоять мощному огню. В результате операции группа понесла значительные потери, а выжившие боевики были вынуждены отступить с места боя.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Когда диверсионная группа оказалась в секторе ведения огня, она попыталась оказать сопротивление, однако не смогла противостоять мощному огню. В результате операции группа понесла значительные потери, а выжившие боевики были вынуждены отступить с места боя.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова