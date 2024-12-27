Подполье: Сотрудник ТЦК порой избивают мобилизованных до смерти

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei
Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.) на Украине нередко избивают мобилизованных. Имеются также пока неподтверждённые факты смертей новобранцев.
Об этом ТАСС рассказали представители подполья «Дозор». По словам подпольщиков, избивая только что мобилизованных украинцев сотрудники ТЦК таким образом проводят с ними «воспитательную работу», чтобы не слишком распространялись о своих правах.
Собеседник агентства отметил, что среди населения всё чаще происходят эпизоды сопротивления военкомам, люди на улицах пытаются отстаивать безопасность людей, которых схватили представители ТЦК.
По его словам, военкомы уже не выезжают без сопровождения наряда полиции в количестве не менее четырёх человек. Причём стражи порядка должны быть вооружены, только тогда сотрудники ТЦК будут в безопасности. Народ же с ужасом ждёт понижения возраста мобилизации, заключил подпольщик.
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Собеседник агентства отметил, что среди населения всё чаще происходят эпизоды сопротивления военкомам, люди на улицах пытаются отстаивать безопасность людей, которых схватили представители ТЦК.
По его словам, военкомы уже не выезжают без сопровождения наряда полиции в количестве не менее четырёх человек. Причём стражи порядка должны быть вооружены, только тогда сотрудники ТЦК будут в безопасности. Народ же с ужасом ждёт понижения возраста мобилизации, заключил подпольщик.
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Александр Бойцов