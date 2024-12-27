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Российские войска продолжают наступательные операции на нескольких фронтах, включая Краснолиманское направление. На Угледарском участке идут интенсивные бои, российские силы расширяют свои позиции и сообщают об освобождении села Гигант. О последних событиях в зоне СВО на 27 декабря расскажет «Радио 1».
Курская область
В Курской области Вооруженные силы России продолжают вести боевые действия в лесных массивах Суджанского района. Согласно информации Минобороны России, украинские вооруженные силы продолжают осуществлять встречные контратаки, стремясь замедлить продвижение ВС РФ. Российская армия, в свою очередь, стремительно зачищает территорию от украинского гарнизона.
При этом, по словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, войска киевского режима ожидает катастрофическое поражение в Курской области. В своем видео на YouTube он отметил, что ситуация в районе Суджи становится все более серьезной.
«С каждым днем становится очевиднее, что украинские силы сталкиваются с настоящей катастрофой на курском выступе. Ситуация выглядит крайне неблагоприятно», — заявил Меркурис.
Он добавил, что моральный дух украинских военнослужащих в этом регионе продолжает падать по мере подготовки к возможным столкновениям за Суджу. Есть вероятность, что даже наиболее подготовленные и оснащенные подразделения ВСУ могут оказаться в окружении в этом районе.
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Краснолиманское направление
Российские вооруженные силы форсировали реку Жеребец к северу от Тернов и достигли окраин Ивановки, где смогли закрепиться. Освобождение этого населенного пункта позволит обойти Терны с западной стороны, нарушить коммуникации украинских войск с основными силами и создать мини-окружение на данном участке.
Покровское направление
Российские войска наносят удары по оборонительным рубежам украинской армии вокруг Покровска. Зафиксировано значительное продвижение между Песчаным и Волково. Южнее российские подразделения продвинулись к линии обороны между Новоалександровкой и Надеждинкой, обходя с юга Нововасилевку и Успеновку. Этот маневр создает условия для дальнейшего обхода Покровска с юго-запада в направлении Удачного и Котлино.
На востоке российские штурмовые группы создают плацдарм на левом берегу реки Казенный Торец с целью дальнейшего наступления на Миролюбовку и Новоэкономическое. Это позволит перерезать дорогу на Константиновку и продолжить окружение Мирнограда с востока.
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Херсонское направление
На Херсонском фронте российские войска активизировали огневую поддержку по позициям украинских сил. Артиллерия, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и тяжелые огнеметные системы (ТОС) наносят удары по выявленным целям. Украинская сторона продолжает информационную кампанию о якобы готовящемся наступлении российских войск и занимается минированием стратегически важных объектов.
По данным источников, за последние сутки ВСУ выполнили 45 ударов по левому берегу Днепра, в результате чего в Голой Пристани и Алешках пострадали два человека.
Запорожское направление
На Запорожском направлении сохраняется позиционная борьба в районах населенных пунктов Каменское и Орехов, при этом линия боевого соприкосновения не претерпела значительных изменений.
Торецкое направление
Из Торецка поступают сведения о подготовке российских штурмовых групп к атаке на шахту «Торецкая». Бои продолжаются в Щербиновке, расположенной к западу от Торецка, а в северной части города происходят ожесточенные столкновения.
Часовярское и Северское направления
На Часовярском участке фронта сохраняется стабильная позиционная обстановка, без значительных изменений. Российские штурмовые группы продолжают атаки на завод огнеупоров, проявляя активность в микрорайоне Северный и на флангах. На Северском направлении также ведутся позиционные бои, при этом артиллерия наносит удары по позициям ВСУ, включая окрестности Северска.
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