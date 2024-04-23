Госдеп обвинил Украину за похищения, пытки и незаконные аресты

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На Украине замечены многочисленные серьезные нарушения прав человека со стороны местных официальных лиц, но украинские власти не предпринимают достаточных мер для преследования и наказания виновных. Об этом говорится в ежегодном докладе американского госдепартамента о ситуации с правами человека в мире по состоянию на конец 2023 года.
В докладе отмечается, что речь идет о нарушениях прав человека на территориях, подконтрольных Киеву на конец 2023 года. Среди зарегистрированных проблем — похищения, жестокое обращение, опасные условия в тюрьмах, произвольные аресты и задержания.
Также присутствуют вопросы, связанные с независимостью судебной системы и ограничения свободы слова, в том числе свободы прессы.
Ранее сообщалось, что украинских мужчин призывного возраста оставили без консульских услуг. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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