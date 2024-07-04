Зеленский: Украине не хватает оружия для резервных бригад

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране сейчас находятся 14 бригад, которые не полностью укомплектованы личным составом и не имеют достаточного количества оружия.
«У нас в резерве стоит 14 бригад, которые не укомплектованы, у которых нет соответствующего вооружения», — сказал Зеленский в интервью Bloomberg, опубликованном на официальном youtube-канале президента Украины.
Он также отметил, что контрнаступление уже подготовлено в Киеве. Однако о его деталях невозможно говорить до тех пор, пока не будут получены поставки вооружения, за которые проголосовали в Европе.
В этом интервью Зеленский также прокомментировал предложение премьер-министра Венгрии Орбана о переговорах с Россией. Он подчеркнул, что Киев не будет прекращать огонь.
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