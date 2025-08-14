В Белгородской области сбили 11 беспилотников ВСУ за три часа

14 августа 2025, 17:58

Фото: iStock/bbsferrari

Днем четверга, 14 августа, российские силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской областью. Атака вражеских дронов была отражена в период с 14:00 до 17:00. Об этом сообщает Минобороны России.