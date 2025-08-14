В Белгородской области сбили 11 беспилотников ВСУ за три часа
Днем четверга, 14 августа, российские силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской областью. Атака вражеских дронов была отражена в период с 14:00 до 17:00. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным телеграм-канала SHOT, этим утром в небе над регионом были перехвачены более 30 украинских беспилотников. В это время пострадала одна женщина, ее госпитализировали с баротравмой. При этом ночью от ударов ВСУ ранения получили еще пять человек.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что при массированном налете автобусы будут высаживать пассажиров в безопасных местах. Информацию об угрозе до водителей начнут доводить максимально быстро.
