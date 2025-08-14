Стало известно о странности дрона ВСУ при атаке на Ростов-на-Дону

14 августа 2025, 15:46

Целью дрона ВСУ перед атакой на дом в Ростове был штаб Южного военного округа

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Беспилотник «Летучая лисица» Вооруженных сил Украины (ВСУ) повел себя странно перед ударом по многоэтажке в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.