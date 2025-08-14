Стало известно о странности дрона ВСУ при атаке на Ростов-на-Дону
Беспилотник «Летучая лисица» Вооруженных сил Украины (ВСУ) повел себя странно перед ударом по многоэтажке в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По неподтвержденной информации, во время пролета над центром города дрон-камикадзе внезапно изменил траекторию и только после этого налетел на шестиэтажный дом. Его первоначальной целью мог быть штаб Южного военного округа. Официального комментария от властей по этому поводу пока нет.
Напомним, в результате атаки ВСУ на город были повреждены несколько многоэтажек на улицах Тельмана и Лермонтовской, пострадали по меньшей мере тринадцать человек, двоих из которых госпитализировали с тяжелыми травмами.
