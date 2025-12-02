Российского майора осудят за удар ВСУ в Херсоне

02 декабря 2025, 20:32

Впервые в России осудят экс-полицейского за удар ВСУ по МВД в Херсоне

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

В России впервые перед судом окажется бывший сотрудник полиции, обвиняемый в международном терроризме.