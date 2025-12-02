Российского майора осудят за удар ВСУ в Херсоне
В России впервые перед судом окажется бывший сотрудник полиции, обвиняемый в международном терроризме.
Как пишет «Ъ», экс-майор и начальник отдела материально-технического обеспечения ГУ МВД по Херсонской области Евгений Великосельский передал координаты зданий полиции и сотрудников с их семьями украинскому агенту.
Согласно следствию, в мае 2022 года, после начала специальной военной операции, Великосельский вступил в террористическое сообщество с целью дестабилизации политической ситуации в стране. В августе того же года он предоставил информацию о ведомственных зданиях своему знакомому, связанному со Службой безопасности Украины.
На основании переданных координат, 2 сентября 2022 года Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по указанным объектам с использованием систем залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли два человека, 25 получили ранения, а здание ГУ МВД частично разрушилось, ущерб превысил 22 миллиона рублей.
Великосельского задержали сотрудники ФСБ, он признал вину и объяснил сотрудничество с украинской спецслужбой опасениями за свою жизнь. Уголовное дело рассмотрит Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, экс-силовику грозит пожизненное заключение.
Читайте также: