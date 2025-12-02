В МИД ФРГ высказались об уступках Украины
МИД ФРГ признал, что Киев пойдет на болезненные уступки
Украинское руководство пойдет на болезненные уступки в процессе мирных переговоров по разрешению конфликта с Россией.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью газете Die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).
«Это, несомненно, будет чрезвычайно трудный процесс для Украины, который может завершиться референдумом», — сказал он.
Ранее сообщалось, что группировка ВС РФ «Восток» успешно освободила Доброполье в Запорожской области. Как информировало Министерство обороны России, речь идет о ключевом оборонительном узле, площадью более 18 квадратных километров.