В МИД ФРГ высказались об уступках Украины

МИД ФРГ признал, что Киев пойдет на болезненные уступки
Украинское руководство пойдет на болезненные уступки в процессе мирных переговоров по разрешению конфликта с Россией.



Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью газете Die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).

«Это, несомненно, будет чрезвычайно трудный процесс для Украины, который может завершиться референдумом», — сказал он.

