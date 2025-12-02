В МИД ФРГ высказались об уступках Украины

02 декабря 2025, 18:50

МИД ФРГ признал, что Киев пойдет на болезненные уступки

Фото: istockphoto/IherPhoto

Украинское руководство пойдет на болезненные уступки в процессе мирных переговоров по разрешению конфликта с Россией.





Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в интервью газете Die Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ).





«Это, несомненно, будет чрезвычайно трудный процесс для Украины, который может завершиться референдумом», — сказал он.