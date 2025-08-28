Российского посла вызовут в британский МИД после ночной атаки на Украину
Министерство иностранных дел Великобритании намерено вызвать посла России в Лондоне Андрея Келина после ночных ударов российских войск по Киеву, сообщает Sky News. По данным канала, одно из попаданий повредило здание Британского совета*.
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас написала в соцсетях, что после ночной атаки был также вызван исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при региональном содружестве Карен Малаян; по её словам, один из ударов пришёлся по зданию представительства ЕС в Киеве.
Министерство обороны РФ 28 августа заявило, что ночью были нанесены групповые удары по предприятиям военно‑промышленного комплекса и авиабазам на территории Украины с применением ударных дронов и высокоточного оружия большой дальности, в том числе аэробаллистических ракет «Кинжал».
Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков в комментариях подчеркнул, что российские войска атакуют исключительно военные объекты.
*Признан в РФ нежелательной организацией
