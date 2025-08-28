Российского посла вызовут в британский МИД после ночной атаки на Украину

28 августа 2025, 16:32

Sky News: Британский МИД вызовет посла РФ Келина после ночных ударов по Украине

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Министерство иностранных дел Великобритании намерено вызвать посла России в Лондоне Андрея Келина после ночных ударов российских войск по Киеву, сообщает Sky News. По данным канала, одно из попаданий повредило здание Британского совета*.