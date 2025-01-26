​Западные СМИ раскрыли четыре ожидаемых сценария окончания конфликта на Украине

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Окончание конфликта на Украине имеет четыре главных возможных сценария, включая поражение Киева. Издание The Times в своей новой статье при этом отмечает, что Украина «стоит на коленях, но не сломлена».
Первый из возможных сценариев — это поражение Украины, которое может произойти в случае прекращения поддержки со стороны США. Однако The Times считает, что президент Дональд Трамп будет избегать такого исхода, поскольку он «катастрофический».
Второй вариант — заключение так называемого «плохого мира». В этом случае, если поддержка США прекратится, Украина будет вынуждена подписать мирное соглашение, которое приведёт к разделению страны.
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Авторы публикации также указали на значительные территориальные успехи России в 2024 году, когда российские войска взяли под контроль территорий в шесть раз больше, чем годом ранее. Это — плохие новости для сил Киева.
Третий сценарий предполагает временное прекращение огня, которое может стать переходным этапом перед дальнейшими переговорами. Такой режим может обеспечить региональную стабильность и позволить Украине выжить с минимальными гарантиями безопасности и экономической поддержки. Однако конфликт при этом останется замороженным и может возобновиться в любой момент.
Украина продолжает получать военную помощь от США, несмотря на указ Трампа
Четвёртый, самый «оптимистичный» вариант — это урегулирование конфликта, при котором Украина окажется в выгодной позиции благодаря поддержке США. Для этого президент Трамп может усилить антироссийские санкции и гарантировать поставки оружия и финансовой помощи.
Однако даже при самом выгодном для Киева развитии событий The Times сомневается, что Украина сможет восстановить границы 1991 года.
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