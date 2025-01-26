​Западные СМИ раскрыли четыре ожидаемых сценария окончания конфликта на Украине

В сентябре 2022 года на военную службу мобилизовали Артёма — спасателя и педагога военно-патриотического клуба из города Шарыпово Красноярского края. Его отец Дмитрий работал там же учителем ОБЖ, а через полгода отправился на помощь сыну в зону спецоперации.