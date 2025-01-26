Над Рязанской областью ликвидировали несколько беспилотников ВСУ

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В Рязанской области с помощью систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ.
«По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. Работают все оперативные службы», — сообщил губернатор Павел Малков.Подробности о том, откуда могли быть запущены беспилотники, пока не сообщаются.
В то же время Telegram-канал SHOT пишет, что ВСУ наносят комбинированный удар с двух сторон. Скорее всего, задействованы дроны PD-2 и «Лютый». По словам местных жителей, атака ведётся со стороны села Дядьково и района Дашки.
Ранее сообщалось, что ночью над российским регионом раздалась серия взрывов.
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