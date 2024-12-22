Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям, заявил Путин

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Россия должна была раньше готовиться к боевым действиям на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, фрагмент которого опубликован в его Telegram-канале.
По словам главы РФ, необходимо было раньше сориентироваться и осознать, что политические оппоненты России не намерены придерживаться Минских соглашений. Путин подчеркнул, что Москве следовало быстрее осознать, что ее пытаются «водить за нос».
Назвать конкретную дату, когда надо было начать СВО, крайне трудно и практически невозможно, заключил российский лидер.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Назвать конкретную дату, когда надо было начать СВО, крайне трудно и практически невозможно, заключил российский лидер.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова