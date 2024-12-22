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Российские войска освободили населенные пункты Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, решительные действия подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» позволили освободить данные населенные пункты. Уточняется, что военнослужащие ВС России нанесли поражение живой силе и технике противника.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Запад» превысили 480 боевиков, добавили в Минобороны РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Потери ВСУ в зоне действия группировки «Запад» превысили 480 боевиков, добавили в Минобороны РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова