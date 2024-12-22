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ВС РФ освободили населенные пункты Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области

Фото: iStock/rarrarorro

Фото: iStock/rarrarorro

Российские войска освободили населенные пункты Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, решительные действия подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» позволили освободить данные населенные пункты. Уточняется, что военнослужащие ВС России нанесли поражение живой силе и технике противника.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Запад» превысили 480 боевиков, добавили в Минобороны РФ.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
В США Зеленскому дали один совет
Дэвис объяснил Зеленскому, что принцип лидерства в отказе от недостижимой цели
22 декабря 2024, 12:49

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Принцип лидерства заключается в отказе от недостижимой цели, ради сохранения жизни людей, заявил американский отставной подполковник Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале Deep Dive. Таким образом офицер дал Владимиру Зеленскому совет.
«Если вы на протяжении трех лет видите доказательства того, что определенные действия не работают, вы знаете точное количество погибших, <…> в какой-то момент вам нужно сказать, <…> что вы не собираетесь больше обрекать ни в чем не повинных людей в вашей стране на смерть, преследуя цель, которая не будет достигнута. Вот это, как мне кажется, признак истинного лидера», — сказал экс-подполковник США.
Дэвис резюмировал, что украинцы, особенно те, что не отравлены боями, не осудят подобного решения, ведь никто не хочет бессмысленной смерти.

Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. Глава киевского режима ранее изменил свои заявления о боевых действиях. Подробности в нашем материале.

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ВС РФ освободили населенные пункты Красное в ДНР и Лозовая в Харьковской области

Путин: бездействие РФ в вопросе начала СВО в 2022 году стало бы преступлением

Президент Путин: интересы России неизменны
#мир
#украина
#сша
#россия
#война
#сво
#конфликт
#владимир зеленский
#новости
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Путин: бездействие РФ в вопросе начала СВО в 2022 году стало бы преступлением
22 декабря 2024, 12:17

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Если бы Москва ответила бездействием на происходящее вокруг Украины в 2022 году, это было бы преступлением по отношению к россиянам, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа», — сказал глава государства.
Перед этим Путин комментировал перспективы налаживания взаимоотношений между Россией и США. Российский лидер подчеркнул, что интересы РФ и ее граждан неизменны.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации республики. Летом 2024 года Путин предлагал уладить конфликт миром, однако в Киеве отказались.

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#мир
#россия
#сво
#украина
#владимир путин
#новости
#война
#конфликт
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Гладков: боевики ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов под Белгородом
22 декабря 2024, 11:29

Фото: istockphoto/N-sky

Украинские боевики атаковали за сутки 12 населенных пунктов Белгородской области, проинформировал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
«Город Шебекино подвергся обстрелу, в ходе которого был выпущен один боеприпас. Пострадавших и разрушений нет», — сказано в сообщении.
Уточняется о повреждениях двух частных домов в Рождественке и Мокрой Орловке, на территории домовладений получили повреждения надворные постройки, добавил губернатор.

Перед этим сообщалось, что в Ростовской области бойцы противовоздушной обороны отразили комбинированную атаку со стороны боевиков ВСУ. Противник использовал ракету и восемь дронов.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. ВСУ наносят удары по приграничным территориям.

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#россия
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Удар ВСУ по Орлу, освобождение Новоивановки под Курском: последние новости СВО
22 декабря 2024, 11:04

Фото: iStock/aapsky

За минувшую ночь над российскими регионами уничтожены 42 беспилотника самолетного типа. По данным Министерства обороны, средствами противовоздушной обороны перехвачены БПЛА над Орловской, Брянской, Ростовской и Курской областями, а также на Кубани.
Российские войска продолжают активно наступать на важных участках фронта, достигая заметных тактических успехов по всем ключевым направлениям. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

ВСУ атаковали нефтебазу по Орлом


Согласно официальной информации Минобороны РФ за минувшую ночь 20 беспилотников сбиты над территорией Орловской области, по 8 — над Ростовской и Брянской областями, 5 — над Курской областью и 1 — над Кубанью.

Канал SHOT пишет, что ночью над Орловской областью в небе прозвучало около 10–12 глухих взрывов, а на окраинах города были видны яркие вспышки. В результате атаки по нефтебазе в посёлке Стальной Конь началось возгорание. В 08:51 губернатор Орловской области Андрей Клычков написал о произошедшем у себя на канале.

«Сегодня ночью нашими средствами ПВО и РЭБ уничтожено 20 БПЛА над территорией Орловской области. Основная цель противника – объекты топливо-энергетической инфраструктуры. К счастью, благодаря быстрому реагированию удалось избежать последствий атаки – возгорание было оперативно локализовано и в настоящее время уже полностью ликвидировано. Пострадавших и значительных повреждений нет», — пишет глава региона.

Курская область


По информации Минобороны РФ, самолет Су-34 произвел удар планирующими авиабомбами с коррекционным модулем по опорному пункту Вооруженных сил Украины и их личному составу в приграничной зоне Курской области.

В регионе по-прежнему идут ожесточенные бои. Российская армия медленно вытесняет противника с оккупированной территории. Освобожден населенный пункт Новоивановка. Отмечаются успехи плиз Малой Локны и Кругленького.

Стало известно, как Трамп может завершить конфликт на Украине
Стало известно, как Трамп может завершить конфликт на Украине


Угледарское направление


Активные боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Разлив и Раздольный. Российские военные наступают на трассу, увеличивая свою зону контроля от Нового Комара в направлении Великой Новосёлки.

В районах Сторожевого и Нескучного отмечается активизация боев. Основной задачей ВС РФ в этом направление стоит взятие под контроль высоты Бабья гора и русла реки Мокрые Ялы.

Российским военным удалось окружить село Константинопольское с юга и севера, что позволило освободить данный населенный пункт от ВСУ. В поселках Гигант и Янтарный продолжаются зачистки. Подорван мост через реку Волчья, расположенный между Константинополем и Андреевкой, что значительно затрудняет снабжение украинской армии в этом районе.

Купянское направление


Российские силы успешно предотвратили контратаку вооруженных сил Украины в районе Глушковки, продвигаясь на юг вдоль реки Оскол и захватив под контроль несколько украинских опорных пунктов. В окрестностях населенного пункта Загрызово продолжаются интенсивные бои. Большая часть села Лозовая находится под контролем российских военных.

На Украине прозвучала воздушная тревога
На Украине прозвучала воздушная тревога

Покровское направление


ВС РФ ведут активные наступательные действия по всей линии фронта, бои отмечаются в 15 населенных пунктах. Российские войска закрепились на юге поселка Песчаный. Столкновения продолжаются западнее Пушкино, а также в районах Новоеленовки, Новоелизаветовки, Украинки и Славянки. Российские штурмовые группы пытаются взять под контроль стратегически важную дорогу Ясеневое–Константинополь, а также населенный пункт Андреевка.

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#пво
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Президент Путин: интересы России неизменны
22 декабря 2024, 11:00

Фото: istockphoto/macky_ch

Интересы России и ее людей неизменны, заявил в беседе с журналистом Павлом Зарубиным глава государства Владимир Путин.
«Дело в том, что все меняется. Остаются неизменными только интересы. Интересы, в данном случае, России и ее народа», — сказал президент, говоря о перспективах налаживания российско-американских отношений.
Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил о том, что американские специалисты наводят ракеты, бьющие по России. Он указал, что США недружественны к российской стороне.

В январе грядущего года к власти в США во главе с Дональдом Трампом придут республиканцы. Эксперты предположили, что переговоры по Украине могут состояться уже 21 января.

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#россия
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#новости
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Стало известно, как Трамп может завершить конфликт на Украине
RS: Трамп может способствовать завершению конфликта на Украине развитием Арктики
22 декабря 2024, 10:39

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили)

Избранный президент США Дональд Трамп может поспособствовать решению украинского конфликта, предложив американское сотрудничество в развитии Арктики. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
Отмечается, что Штаты могут помочь в развитии торговых путей и инфраструктуры в Арктике в обмен на прекращение боевых действий на Украине. В материале говорится, что подобный вариант будет привлекательным как для российского лидера Владимира Путина, так и для Дональда Трампа.

Республиканский политик неоднократно обещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. По его словам, этот вопрос удастся решить за один день.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Орловской области потушили пожар на объекте топливной инфраструктуры
22 декабря 2024, 09:20

Фото: iStock/Distortion Media

Возгорание, которое возникло на объекте топливной инфраструктуры в Орловской области в результате атаки дронов, ликвидировано. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, основная цель противника заключалась в атаке объектов топливо-энергетической инфраструктуры. Клычков отметил, что пострадавших и значительных повреждений нет.

Напомним, в Орловской области произошла массовая атака беспилотников на объект топливной инфраструктуры. По данным очевидцев, в небе прозвучало порядка 10–12 глухих взрывов.

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#всу
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#орловская область
#вс рф
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За ночь над регионами России уничтожили 42 дрона ВСУ
Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских беспилотника
22 декабря 2024, 08:55

Фото: iStock/aapsky

Средства ПВО за ночь уничтожили 42 украинских дрона над пятью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве пояснили, что 20 беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы над Орловской областью, по 8 дронов – над Ростовской и Брянской областями, 5 – над Курской областью и один – над территорией Краснодарского края. Иные подробности не сообщаются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#пво
#дрон
#беспилотник
#минобороны рф
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ПВО отразила в Ростовской области комбинированную атаку ВСУ
Слюсарь: ПВО уничтожила над Ростовской областью восемь беспилотников и ракету
22 декабря 2024, 08:12

Фото: iStock/e-crow

ПВО ночью отразила в Ростовской области комбинированную воздушную атаку. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.
По его словам, было сбито и подавлено восемь вражеских дронов и ракета. Согласно предварительной информации, никто не пострадал.

Данные о последствиях на земле уточняются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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