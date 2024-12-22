Путин: бездействие РФ в вопросе начала СВО в 2022 году стало бы преступлением

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Если бы Москва ответила бездействием на происходящее вокруг Украины в 2022 году, это было бы преступлением по отношению к россиянам, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
«Преступление может быть совершено или действием, или бездействием. Наше бездействие было бы преступлением по отношению к интересам России и ее народа», — сказал глава государства.Перед этим Путин комментировал перспективы налаживания взаимоотношений между Россией и США. Российский лидер подчеркнул, что интересы РФ и ее граждан неизменны.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года с целью демилитаризации и денацификации республики. Летом 2024 года Путин предлагал уладить конфликт миром, однако в Киеве отказались.
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Никита Кротов