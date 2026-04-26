Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом
Министр обороны России Андрей Белоусов прибыл в Пхеньян с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем канале в мессенджере Max.
В аэропорту его встречал коллега — министр обороны КНДР, генерал армии Но Гван Чхоль. Глава российского ведомства планирует провести переговоры с высшим руководством Северной Кореи и командованием ее вооруженных сил, а также принять участие в торжественных и памятных мероприятиях.
Ранее сообщалось, что Россию пригласили принять участие в саммите G20 на высшем уровне. Мероприятия запланированы на 14–15 декабря 2026 года в Майами, штат Флорида. Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение о присутствии Владимира Путина пока не принято, и формат участия Москвы будет согласован только ближе к указанной дате.
