Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными на трехсторонних переговорах с США в Абу-Даби
По итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби Россия и Украина достигли договоренности о новом масштабном обмене пленными. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский по результатам переговоров с участием США.
Конкретные параметры обмена объявят в ближайшее время. Мединский также подтвердил, что на встрече поднималась гуманитарная тема — члены российской делегации целевым образом занимались этим вопросом.
Трехсторонние переговоры России, США и Украины состоялись 10 и 11 ноября в Абу-Даби. В первый день встреча длилась более четырех часов, во второй — около полутора часов.
Представители Москвы и Киева общались на русском языке. При этом российская делегация не проводила контактов с представителями Европы. О ходе переговоров политики постоянно докладывали Владимиру Путину, отмечал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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