Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными на трехсторонних переговорах с США в Абу-Даби

11 ноября 2026, 14:45

Россия и Украина обменяются пленными по итогам переговоров в Абу-Даби

Фото: istockphoto/sb2010

По итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби Россия и Украина достигли договоренности о новом масштабном обмене пленными. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский по результатам переговоров с участием США.