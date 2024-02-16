Россия и Украина произвели обмен телами военных

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Россия и Украина произвели обмен телами бойцов ВС РФ и ВСУ. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, чьи слова приводит издание РБК.
Он отметил, что российская сторона отдала Украине останки 61 военного. При этом, по данным издания, Украина уведомила о возвращении 58 тел.
Напомним, что ранее, 8 февраля, обмен военнопленными был осуществлён по результатам договорённости между Москвой и Киевом. Тогда на родину вернулись 100 российских военных. Ещё ранее, 31 января, в Россию вернулись 195 солдат.
Также отмечается, что родственники российских военных, попавших в украинский плен, отправляют огромное количество обращений по данной ситуации.
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Напомним, что ранее, 8 февраля, обмен военнопленными был осуществлён по результатам договорённости между Москвой и Киевом. Тогда на родину вернулись 100 российских военных. Ещё ранее, 31 января, в Россию вернулись 195 солдат.
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Анастасия Чинкова