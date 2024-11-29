Россия и Украина обменялись телами погибших военных

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Россия и Украина обменялись телами военных, погибших в зоне проведения российской спецоперации. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Сегодня состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих. Украине переданы 502 тела, а в Россию возвращены 52 тел наших погибших героев», — написал Коц в своем Telegram-канале.
Он отметил, что соотношение цифр в рамках обмена указывает на то, что потери Украины превышают российские более чем в 10 раз.\
Ранее аналитики издания The Economist писали, что ВСУ потеряли не менее 60–100 тысяч военных за время проведения российской спецоперации. Для подсчета потерь украинской армии аналитики издания изучили официальные отчеты разведывательных служб, сведения от представителей Минобороны и из открытых источников.
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Элина Позднякова