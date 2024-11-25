Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska
Вооружённые силы Украины потеряли до 600 человек убитыми в районе Ольговского леса в Курской области. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.
В своём телеграм-канале он сослался на рассказа российского бойца с позывным Бухгалтер, участвовавшего в боях на этом участке. По словам военного, украинцы упорно обороняли занятые позиции и не хотели отступать., и бои велись жаркие.
По оценке военкора, в районе населённого пункта Ольговка украинские войска понесли серьёзные потери. На обочинах дорог до сих пор лежат никем не убранные «тела с синим скотчем на рукавах». Вокруг убитых гуляют свиньи и курицы, картина не из приятных, заключил Коц.
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«Недели две здесь все горело-пылало», — вспоминал Бухгалтер.
По оценке военкора, в районе населённого пункта Ольговка украинские войска понесли серьёзные потери. На обочинах дорог до сих пор лежат никем не убранные «тела с синим скотчем на рукавах». Вокруг убитых гуляют свиньи и курицы, картина не из приятных, заключил Коц.
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Александр Бойцов