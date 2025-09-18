Россия и Украина обменялись телами погибших военных

18 сентября 2025, 14:57

Россия и Украина осуществили обмен телами погибших бойцов в формате 1000 к 24

Фото: iStock/3dmitry

В Гомельской области прошёл очередной масштабный обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.