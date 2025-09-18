Россия и Украина обменялись телами погибших военных
В Гомельской области прошёл очередной масштабный обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что в рамках операции Украина получила 1000 тел своих военнослужащих, погибших в ходе боевых действий. Россия, в свою очередь, получила 24 тела. Такой формат обмена – 1000 к 24 – подчёркивает серьёзный дисбаланс в количестве возвращаемых тел.
Этот обмен стал уже двенадцатым за текущий год. С начала 2025 года украинской стороне передали около 13 тысяч тел погибших, что значительно превышает показатели прошлого года, когда Украина получила около трёх тысяч тел.
Операция обмена телами проходит в условиях крайне сложной гуманитарной ситуации и требует тщательной координации обеих сторон. Власти Украины и России подчёркивают важность подобных инициатив для оказания последней почести погибшим и предоставления возможности семьям похоронить своих близких.
