Бойцы ВС РФ ударили по используемым в интересах ВСУ объектам энергетики
Минобороны РФ заявило, что ВС России ударили по энергетическим объектам, использовавшимся в интересах ВСУ.
В ведомстве сообщили, что поразили склады и цеха противника по производству беспилотников большой дальности. Кроме того, по данным МО РФ, российские силы атаковали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.
Операции, по сообщению министерства, выполняли расчёты дронов и оперативно‑тактическая авиация. Помимо этого, задействовали ракетные войска и артиллерию.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ ошибочно приняли позиции ВС РФ за свои и сдались в плен.
