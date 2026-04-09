Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военных. Об этом сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.
По его словам, которые приводит РБК, украинской стороне передали 1000 погибших военных, а российской — 41.
Предыдущий обмен проводился 26 февраля. Тогда Украина получила 1000 тел, а Россия — 35. Еще один обмен проходил в конце января: Москва вернула Киеву тысячу погибших, получив обратно 38.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: