Россия и Украина обменялись телами погибших военных
Россия и Украина произвели обмен телами погибших военных. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник.
Так, по данным издания, украинской стороне передали 501 тело погибших боевиков ВСУ, взамен Киев передал России 31 тело российских бойцов. Минобороны официально эту информацию не подтверждало. До этого конфликтующие стороны обменивались телами своих военных 18 июня. Тогда Россия отдала Украине 522 тела, а взамен получила 33.
Тем временем при содействии США и Объединенных Арабских Эмиратов проводится регулярная работа по возвращению на родину военнопленных. По состоянию на май 2026 года из украинского плена удалось вернуть порядка 3,7 тысячи российских бойцов.
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