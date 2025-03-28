Хинштейн сообщил подробности гибели Героя России Тибилова в Курской области

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Герой России Марат Тибилов погиб в результате прямого удара украинских боевиков. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.
«Это произошло в результате прямого удара со стороны ВСУ на ранее освобожденной территории Черкасского Поречного Курской области», — сказано в сообщении.Хинштейн отметил, что Тибилов является гордостью Росгвардии и всей страны. Офицер находился в зоне боевых действий с первых дней, добавил врио губернатора. Хинштейн выразил соболезнования родным, близким и соратникам Тибилова.
Перед этим стало известно о гибели майора Тибилова при выполнении боевой задачи.
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