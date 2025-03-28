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Хинштейн сообщил подробности гибели Героя России Тибилова в Курской области

Хинштейн: Герой РФ майор Тибилов погиб от прямого удара боевиков ВСУ
Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Герой России Марат Тибилов погиб в результате прямого удара украинских боевиков. Об этом в телеграм-канале сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.
«Это произошло в результате прямого удара со стороны ВСУ на ранее освобожденной территории Черкасского Поречного Курской области», — сказано в сообщении.
Хинштейн отметил, что Тибилов является гордостью Росгвардии и всей страны. Офицер находился в зоне боевых действий с первых дней, добавил врио губернатора. Хинштейн выразил соболезнования родным, близким и соратникам Тибилова.

Перед этим стало известно о гибели майора Тибилова при выполнении боевой задачи.

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В России пройдет IX международный фестиваль «Молодые таланты Отечества»
28 марта 2025, 13:51

Фото: istockphoto / cookelma

Россия богата не только природными ресурсами, но и своим главным достоянием — творческим потенциалом народа, молодежи, а также единством и патриотизмом. В условиях сложной геополитической ситуации, санкционного давления и проведения СВО важно создавать условия для развития культуры, искусства и воспитания подрастающего поколения, сообщает пресс-служба НО Союза неправительственных организаций «Отечество».
Интеллектуальный капитал государства формируется через поддержку творческих инициатив и патриотическое воспитание молодежи.

29 и 30 мая 2025 года в Краснознаменном зале Московского Дома Ветеранов войн и Вооруженных Сил пройдет IX Международный фестиваль «Молодые таланты Отечества», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 645-летию Куликовской битвы.

Отборочный этап продлится до 11 апреля.

Фестиваль был впервые проведён в 2017 году. С тех пор в нём приняли участие более 12 тысяч человек из разных регионов России, а также соотечественники из стран СНГ, Европы, Африки, Америки и Азии.

Подробная информация о мероприятии доступна на сайте в разделе «Молодые таланты Отечества».

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МИД КНР сделал заявление после нового предложения Путина по Украине
МИД Китая: позиция КНР по украинскому вопросу последовательна и ясна
28 марта 2025, 13:44

Фото: istockphoto/Fotonen

Позиция китайской стороны по украинскому вопросу является ясной и последовательной. Об этом заявил официальный представитель МИД республики Го Цзякунь.
«Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна и ясна», — сказал дипломат на брифинге.
Перед этим российский президент Владимир Путин говорил, что возможность ввести на Украине временное управление можно было бы рассмотреть вместе с США, Европой и российскими партнерами под эгидой ООН.

24 марта в Саудовской Аравии состоялись российско-американские переговоры. Стороны обсудили черноморскую инициативу и договорились о прекращении огня по энергетическим объектам России и Украины в течение 30 дней. Кроме того, установлен запрет на использование торговых судов для военных целей.

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Путин и Эрдоган обсудили российско-турецкие отношения
28 марта 2025, 13:27

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили российско-турецкие отношения. О телефонном разговоре лидеров государств проинформировали в канцелярии Эрдогана.
«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, региональные и глобальные вопросы», — сказано в сообщении.

Кроме того, обсуждалась ситуация на Украине. По мнению Эрдогана, черноморская инициатива позитивно влияет на урегулирование кризиса. Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информировал, что глава государства принял приглашение турецкого лидера посетить страну. Песков отмечал, что сроки будущего визита пока не согласованы.

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Герой России Марат Тибилов погиб в Курской области, выполняя боевую задачу
28 марта 2025, 13:11

Владимир Путин и Марат Тибилов (Фото: РИА Новости/Михаил Метцель)

Герой России Марат Тибилов погиб при выполнении боевой задачи в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
«Руководство и весь личный состав Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации приносит слова соболезнования родным и близким офицера спецназа Росгвардии», — сказано в сообщении.
23 февраля президент России Владимир Путин наградил Тибилова «Золотой звездой» Героя России. Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа 2024 года. Тогда ранним утром боевики ВСУ вторглись в приграничье. Недавно в Минобороны сообщили, что российские военные освободили от ВСУ населенный пункт Гоголевка.

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«Я искренне их презираю»: Как менялось отношение Владимира Зеленского к России и русским с 2014 года?
28 марта 2025, 13:11

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

До начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году Владимир Зеленский активно сотрудничал с Россией. Он посещал страну с концертами, работал в российских телевизионных проектах и снимался в сериалах.
В это время его риторика была довольно лояльной к русским, он подчеркивал общность культур и языков, утверждая, что русские и украинцы — один народ. Подробнее о том, как менялось отношение Владимира Зеленского к России и русским с 2014 года, читайте в материале «Радио 1».

Позиция в условиях конфликта

С началом вооруженного конфликта на востоке Украины Зеленский начал менять свою позицию. Он осудил самопровозглашенные республики Донбасса, но при этом продолжал говорить о единстве народов. В 2014 году он призывал украинские власти обеспечить право русскоязычных граждан говорить на своем языке и выражал готовность к диалогу с российским президентом Владимиром Путиным для прекращения конфликта.

Фото: iStock/Tomas Ragina

«Мы в принципе не можем быть против русского народа, потому что мы один народ. Как мы можем его не любить? Мы же не идиоты! Мы читаем одни и те же книги», — говорил он.

Избирательная кампания и защита прав русскоязычных

Во время своей избирательной кампании в 2018 — 2019 годах Зеленский акцентировал внимание на необходимости мира в Донбассе и защиты прав русскоязычных граждан. Он выступал на русском языке перед избирателями и подчеркивал важность прав русских и русскоязычных на Украине.

«На востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски... Отцепитесь, отстаньте от них! На законных основаниях дайте им возможность говорить по-русски. Язык никогда не будет делить нашу родную страну. У меня еврейская кровь, я говорю по-русски, но я гражданин Украины», — отмечал Зеленский.

Ужесточение риторики после выборов

После победы на выборах в 2019 году риторика Зеленского в адрес России и русских начала меняться. Он стал более критично высказываться о пророссийских настроениях в Донбассе, называя их сепаратистами. В мае 2019 года он заявил, что единственное, что может связывать Россию и Украину, — это государственная граница.

«Долго думал, что же общего есть у Украины и России? Из общего у нас остались только 2295 километров и 400 метров государственной границы», — отмечал он.

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Законодательные изменения и культурные ограничения

В течение своего президентства Зеленский подписывал законы, ограничивающие использование русского языка в образовании и общественной жизни. Он также заявлял, что возобновление работы русских школ возможно только при условии, что Россия начнет открывать украинские школы на своей территории.

Эскалация русофобии после начала специальной военной операции

С началом специальной военной операции на Украине риторика Зеленского стала еще более жесткой. Он стал открыто высказываться против русского народа.

«Так как эти люди глухие, я искренне их презираю», — говорил Зеленский.

Отношение Владимира Зеленского к России и русским с 2014 года прошло через значительные изменения. От попыток сохранить культурные связи и защитить права русскоязычных граждан до жесткой критики и ограничения прав этих групп. Этот процесс стал отражением не только личных взглядов Зеленского, но и сложной политической ситуации на Украине и отношениях с Россией.

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