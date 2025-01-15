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Россия и Украина обменялись тяжелоранеными военнопленными по схеме 25 на 25 при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, сообщает Минобороны РФ.
«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 25 российских военнослужащих. Взамен переданы 25 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Сейчас российские бойцы, вызволенные из украинского плена, находятся в Белоруссии, там им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Кроме того, им дали связаться с родственниками. Все они будут доставлены в Россию, где их распределят в медучреждения Минобороны РФ.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
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Элина Позднякова