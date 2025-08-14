Россия и Украина провели обмен 84 военнопленными с каждой стороны

14 августа 2025, 14:40

Фото: iStock/Diy13

«14 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ. В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь», — передает оборонное ведомство.