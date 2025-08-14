Стало известно, почему при атаке на Ростов-на-Дону дрон ВСУ не смогли сбить
Эксперт рассказал, что ВСУ применили комбинированную атаку дронами на Ростов-на-Дону
Вооруженные силы Украины использовали тактику комбинированного удара, чтобы преодолеть систему ПВО при атаке на Ростов-на-Дону.
Об этом в разговоре с «NEWS.ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, украинские военные могли задействовать специальные БПЛА, что позволило одному из дронов прорваться к городу и атаковать жилой дом. В результате данного налёта пострадали мирные жители и были серьёзно повреждены квартиры.
«Во время атаки на Ростов-на-Дону, по-видимому, была совершена комбинированная атака ВСУ, когда были задействованы дроны-приманки, типа «Рубака», либо другие средства, которые позволили данному дрону подойти непосредственно к городу и нанести удар по жилому дому», — рассказал Кнутов.Как отметил эксперт, ВСУ в этот раз использовали более сложную схему атаки.