Целью дрона ВСУ при атаке на Ростов был штаб Южного военного округа
Целью украинского беспилотника при атаке на Ростов-на-Дону был штаб Южного военного округа. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Как передает издание, именно в его направлении летел дрон. При этом над центром города он резко сменил траекторию и ударил по шестиэтажному многоквартирному дому.
В результате происшествия повреждения получили минимум 10 квартир. К тому же известно о минимум 13 пострадавших, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. После происшествия в Ростове был введен режим ЧС.
Удар совершен беспилотником «Аэропракт» — «Летучая лисица». Максимальная скорость дрона достигает 220 километров в час, а вес — от 306 кг. Дальность хода БПЛА — в районе 1700 км.
