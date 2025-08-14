С утра в небе над Белгородом было уничтожен свыше 30 дронов ВСУ
С утра 14 августа в небе над Белгородом было уничтожено свыше 30 украинских беспилотников. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
На данный момент атака на город продолжается. Жители сообщают о звуках взрывов. Предварительно, ВСУ атаковали Белгород беспилотниками «Дартс» и FPV-дронами. Уже несколько раз совершались удары по зданию правительства Белгородской области. К тому же ВСУ бьют и по другим объектам в центре города. Власти закрыли все крупные ТЦ и перевели сотрудников госучреждений на дистанционку.
Известно об одной пострадавшей жительнице Белгородского района. Ее госпитализировали в больницу с баротравмой.
